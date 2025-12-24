NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gladstone Commercial von vor 10 Jahren bedeutet

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Gladstone Commercial-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,64 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 68,306 Gladstone Commercial-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 709,02 USD, da sich der Wert eines Gladstone Commercial-Papiers am 23.12.2025 auf 10,38 USD belief. Aus 1 000 USD wurden somit 709,02 USD, was einer negativen Performance von 29,10 Prozent entspricht.

Jüngst verzeichnete Gladstone Commercial eine Marktkapitalisierung von 518,24 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at