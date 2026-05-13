Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Gladstone Commercial-Investment
|
13.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gladstone Commercial von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde die Gladstone Commercial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Gladstone Commercial-Anteile betrug an diesem Tag 16,97 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 589,275 Gladstone Commercial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Gladstone Commercial-Aktie auf 12,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 348,26 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 26,52 Prozent verkleinert.
Gladstone Commercial wurde am Markt mit 610,23 Mio. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gladstone Commercial Corp.
Analysen zu Gladstone Commercial Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Gladstone Commercial Corp.
|10,55
|-0,47%