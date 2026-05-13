Gladstone Commercial Aktie

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WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

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Gladstone Commercial-Investment 13.05.2026 16:04:16

NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gladstone Commercial von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Gladstone Commercial-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Gladstone Commercial-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Gladstone Commercial-Anteile betrug an diesem Tag 16,97 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 589,275 Gladstone Commercial-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Gladstone Commercial-Aktie auf 12,47 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 348,26 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 26,52 Prozent verkleinert.

Gladstone Commercial wurde am Markt mit 610,23 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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