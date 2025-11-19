NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gladstone Commercial von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Gladstone Commercial-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 18,05 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 554,017 Gladstone Commercial-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 6 072,02 USD, da sich der Wert eines Gladstone Commercial-Anteils am 18.11.2025 auf 10,96 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 39,28 Prozent eingebüßt.

Gladstone Commercial markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 536,44 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at