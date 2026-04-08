Gladstone Commercial Aktie
WKN: 260884 / ISIN: US3765361080
|Gladstone Commercial-Anlage unter der Lupe
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08.04.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gladstone Commercial von vor 5 Jahren eingebracht
Am 08.04.2021 wurde das Gladstone Commercial-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Gladstone Commercial-Papier bei 20,48 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investiert hat, hat nun 4,883 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 57,23 USD, da sich der Wert einer Gladstone Commercial-Aktie am 07.04.2026 auf 11,72 USD belief. Aus 100 USD wurden somit 57,23 USD, was einer negativen Performance von 42,77 Prozent entspricht.
Der Börsenwert von Gladstone Commercial belief sich zuletzt auf 568,25 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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