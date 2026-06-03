NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Gladstone Commercial-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Gladstone Commercial-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Das Gladstone Commercial-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 21,91 USD. Wer vor 5 Jahren 10 000 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investiert hat, hat nun 456,413 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 02.06.2026 5 764,49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 12,63 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 42,36 Prozent abgenommen.

Gladstone Commercial wurde jüngst mit einem Börsenwert von 609,96 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at