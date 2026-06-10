NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Gladstone Commercial von vor 10 Jahren bedeutet

Vor Jahren in Gladstone Commercial eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Gladstone Commercial-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Gladstone Commercial-Anteile betrug an diesem Tag 16,88 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 100 USD in die Gladstone Commercial-Aktie investierten, hätten nun 5,924 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.06.2026 auf 12,78 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 75,71 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 24,29 Prozent.

Der Börsenwert von Gladstone Commercial belief sich jüngst auf 611,01 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at