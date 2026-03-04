NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Gladstone Commercial von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Gladstone Commercial gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Gladstone Commercial-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 13,77 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 72,622 Gladstone Commercial-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Gladstone Commercial-Aktie auf 12,29 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 892,52 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 10,75 Prozent gleich.

Am Markt war Gladstone Commercial jüngst 600,57 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at