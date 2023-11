NASDAQ Composite Index-Titel Gladstone Commercial-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem n Investment in Gladstone Commercial von vor 10 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in Gladstone Commercial-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Gladstone Commercial-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 18,67 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 535,619 Gladstone Commercial-Aktien im Depot. Die gehaltenen Gladstone Commercial-Papiere wären am 31.10.2023 6 400,64 USD wert, da der Schlussstand 11,95 USD betrug. Das entspricht einer Abnahme von 35,99 Prozent.

Der Gladstone Commercial-Wert an der Börse wurde auf 471,55 Mio. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at