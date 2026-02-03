NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Great Southern Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Great Southern Bancorp-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Great Southern Bancorp-Anteile an diesem Tag 38,56 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Great Southern Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 25,934 Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 618,52 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Anteils am 02.02.2026 auf 62,41 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 61,85 Prozent zugenommen.

Great Southern Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 685,64 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at