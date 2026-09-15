NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Great Southern Bancorp-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Great Southern Bancorp-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 42,32 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,363 Great Southern Bancorp-Aktien im Depot. Die gehaltenen Great Southern Bancorp-Papiere wären am 14.09.2026 189,74 USD wert, da der Schlussstand 80,30 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 89,74 Prozent angezogen.

Great Southern Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 875,13 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at