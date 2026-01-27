NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Great Southern Bancorp-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 27.01.2021 wurde die Great Southern Bancorp-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Great Southern Bancorp-Anteile bei 48,27 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 2,072 Great Southern Bancorp-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 26.01.2026 125,07 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 60,37 USD belief. Das entspricht einem Plus von 25,07 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Great Southern Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 687,20 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at