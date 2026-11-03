NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Great Southern Bancorp eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 03.11.2021 wurden Great Southern Bancorp-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Great Southern Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 57,19 USD. Bei einem Great Southern Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 17,486 Great Southern Bancorp-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Great Southern Bancorp-Papiers auf 82,65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 445,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 44,52 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Great Southern Bancorp bezifferte sich zuletzt auf 872,97 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at