Great Southern Bancorp Aktie
WKN: 923737 / ISIN: US3909051076
|Performance unter der Lupe
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16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren wurde das Great Southern Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Great Southern Bancorp-Anteile bei 55,88 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 178,955 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 15.06.2026 auf 74,47 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 326,77 USD wert. Das entspricht einer Zunahme von 33,27 Prozent.
Great Southern Bancorp markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 826,86 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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