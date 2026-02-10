NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Great Southern Bancorp-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Great Southern Bancorp-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Great Southern Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Great Southern Bancorp-Anteile bei 59,82 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Great Southern Bancorp-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 167,168 Great Southern Bancorp-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Great Southern Bancorp-Aktie auf 63,85 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10 673,69 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,74 Prozent erhöht.

Der Marktwert von Great Southern Bancorp betrug jüngst 717,38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at