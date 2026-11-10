Great Southern Bancorp Aktie

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WKN: 923737 / ISIN: US3909051076

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Great Southern Bancorp-Investment 10.11.2026 16:03:50

NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Great Southern Bancorp-Aktien gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Great Southern Bancorp-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Great Southern Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 46,35 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 215,750 Great Southern Bancorp-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 17 680,69 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Anteils am 09.11.2026 auf 81,95 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 76,81 Prozent.

Alle Great Southern Bancorp-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 863,60 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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