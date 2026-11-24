Great Southern Bancorp Aktie
WKN: 923737 / ISIN: US3909051076
|Lohnendes Great Southern Bancorp-Investment?
|
24.11.2026 16:03:51
NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor 3 Jahren abgeworfen
Great Southern Bancorp-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Great Southern Bancorp-Papier bei 52,54 USD. Bei einem Great Southern Bancorp-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 19,033 Great Southern Bancorp-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Great Southern Bancorp-Papiere wären am 23.11.2026 1 483,63 USD wert, da der Schlussstand 77,95 USD betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 48,36 Prozent gesteigert.
Great Southern Bancorp erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 829,71 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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