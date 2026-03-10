Great Southern Bancorp Aktie

Great Southern Bancorp für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 923737 / ISIN: US3909051076

Lohnendes Great Southern Bancorp-Investment? 10.03.2026 16:03:59

NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Great Southern Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Great Southern Bancorp-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Great Southern Bancorp-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Great Southern Bancorp-Anteile an diesem Tag 55,67 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Great Southern Bancorp-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1,796 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.03.2026 auf 61,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 110,60 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 10,60 Prozent.

Jüngst verzeichnete Great Southern Bancorp eine Marktkapitalisierung von 674,19 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

