Great Southern Bancorp Aktie

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WKN: 923737 / ISIN: US3909051076

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Lukrative Great Southern Bancorp-Investition? 06.10.2026 16:03:44

NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Great Southern Bancorp von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Great Southern Bancorp-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Great Southern Bancorp-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 56,00 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Great Southern Bancorp-Aktie investiert, befänden sich nun 1,786 Great Southern Bancorp-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 141,91 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Papiers am 05.10.2026 auf 79,47 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +41,91 Prozent.

Jüngst verzeichnete Great Southern Bancorp eine Marktkapitalisierung von 867,10 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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