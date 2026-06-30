NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Great Southern Bancorp von vor einem Jahr abgeworfen

Am 30.06.2025 wurde das Great Southern Bancorp-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Great Southern Bancorp-Papiers betrug an diesem Tag 58,78 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,013 Great Southern Bancorp-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 331,75 USD, da sich der Wert eines Great Southern Bancorp-Anteils am 29.06.2026 auf 78,28 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 33,17 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Great Southern Bancorp eine Marktkapitalisierung von 860,88 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at