NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Great Southern Bancorp-Investment von vor 5 Jahren verdient

Anleger, die vor Jahren in Great Southern Bancorp-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Great Southern Bancorp-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Great Southern Bancorp-Anteile betrug an diesem Tag 54,01 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 18,515 Great Southern Bancorp-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Great Southern Bancorp-Papiere wären am 10.08.2026 1 485,47 USD wert, da der Schlussstand 80,23 USD betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48,55 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Great Southern Bancorp belief sich zuletzt auf 879,34 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at