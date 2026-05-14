NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp-Aktie: Über diese Dividende können sich Great Southern Bancorp-Aktionäre freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von NASDAQ Composite Index-Titel Great Southern Bancorp am 13.05.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende für das Jahr 2025 1,66 USD. Die Aktionärsvergütung zog damit im Vorjahresvergleich um 3,75 Prozent an. 18,72 Mio. USD werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 0,053 Prozent.

Aktie mit Dividendenrendite

Der Great Southern Bancorp-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 67,91 USD aus dem NASDAQ-Handel. Great Southern Bancorp weist für das Jahr 2025 eine Dividendenrendite von 2,70 Prozent auf. Im Vorjahresvergleich ist die Dividendenrendite somit gestiegen, denn damals betrug sie noch 2,68 Prozent.

Aktienkursentwicklung vs. reale Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Great Southern Bancorp via NASDAQ 37,39 Prozent hinzugewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Plus von 53,73 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Great Southern Bancorp

Für 2026 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 1,74 USD voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Rückgang auf 2,55 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten von Great Southern Bancorp

Der Börsenwert des NASDAQ Composite Index-Unternehmens Great Southern Bancorp steht aktuell bei 744,847 Mio. USD. Great Southern Bancorp verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 9,94. Im Jahr 2025 erwirtschaftete Great Southern Bancorp einen Umsatz von 344,250 Mio.USD sowie ein EPS von 6,19 USD.

Redaktion finanzen.at