Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Profitabler Grupo Financiero Galicia-Einstieg?
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30.06.2026 16:03:53
NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Vor 10 Jahren wurden Grupo Financiero Galicia-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 30,54 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 327,439 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 16 666,67 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Anteils am 29.06.2026 auf 50,90 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 66,67 Prozent angezogen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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