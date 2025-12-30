NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Grupo Financiero Galicia Aktie
Heute vor 3 Jahren wurde die Grupo Financiero Galicia-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 9,73 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 102,775 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5 624,87 USD, da sich der Wert eines Grupo Financiero Galicia-Anteils am 29.12.2025 auf 54,73 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 462,49 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
