Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Grupo Financiero Galicia-Performance im Blick
|
03.11.2026 16:03:57
NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Grupo Financiero Galicia-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 12,44 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 803,859 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 305,47 USD, da sich der Wert einer Grupo Financiero Galicia-Aktie am 02.11.2026 auf 31,48 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +153,05 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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