Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Performance unter der Lupe
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07.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Die Grupo Financiero Galicia-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 48,35 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert hat, hat nun 2,068 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,66 USD, da sich der Wert einer Grupo Financiero Galicia-Aktie am 06.07.2026 auf 53,02 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 9,66 Prozent.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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