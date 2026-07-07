NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Wer vor Jahren in Grupo Financiero Galicia eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Grupo Financiero Galicia-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 48,35 USD wert. Wer vor 1 Jahr 100 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert hat, hat nun 2,068 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 109,66 USD, da sich der Wert einer Grupo Financiero Galicia-Aktie am 06.07.2026 auf 53,02 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 9,66 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at