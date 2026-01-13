NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 10 Jahren abgeworfen

Grupo Financiero Galicia Aktie
Vor 10 Jahren wurde das Grupo Financiero Galicia-Aktie via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 25,83 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 387,147 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.01.2026 21 316,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 55,06 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 113,16 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
