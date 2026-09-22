Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Rentabler Grupo Financiero Galicia-Einstieg?
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22.09.2026 16:03:38
NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Grupo Financiero Galicia-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Grupo Financiero Galicia-Anteile betrug an diesem Tag 30,36 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in das Grupo Financiero Galicia-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 329,381 Grupo Financiero Galicia-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 13 754,94 USD, da sich der Wert einer Grupo Financiero Galicia-Aktie am 21.09.2026 auf 41,76 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,55 Prozent vermehrt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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