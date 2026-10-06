NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Grupo Financiero Galicia-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde die Grupo Financiero Galicia-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 12,77 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 78,309 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.10.2026 2 995,30 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 38,25 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 199,53 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at