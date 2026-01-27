NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Grupo Financiero Galicia-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Grupo Financiero Galicia-Aktie bei 13,24 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1 000 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 75,529 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 108,01 USD, da sich der Wert einer Grupo Financiero Galicia-Aktie am 26.01.2026 auf 54,39 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 310,80 Prozent gesteigert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at