NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Grupo Financiero Galicia-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Grupo Financiero Galicia-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Grupo Financiero Galicia-Papier an diesem Tag bei 7,61 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 131,406 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers auf 43,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 651,77 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 465,18 Prozent angewachsen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at