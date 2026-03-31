Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Lohnender Grupo Financiero Galicia-Einstieg?
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31.03.2026 16:03:59
NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor 5 Jahren eingebracht
Das Grupo Financiero Galicia-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Grupo Financiero Galicia-Papier an diesem Tag bei 7,61 USD. Wenn man vor 5 Jahren 1 000 USD in die Grupo Financiero Galicia-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 131,406 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers auf 43,01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5 651,77 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 465,18 Prozent angewachsen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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