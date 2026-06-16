Grupo Financiero Galicia Aktie
WKN: 940699 / ISIN: US3999091008
|Langfristige Performance
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16.06.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 16.06.2023 wurde die Grupo Financiero Galicia-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Grupo Financiero Galicia-Papier an diesem Tag 16,87 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 5,928 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.06.2026 gerechnet (55,96 USD), wäre die Investition nun 331,71 USD wert. Damit wäre die Investition um 231,71 Prozent gestiegen.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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