WKN: 940699 / ISIN: US3999091008

Lohnender Grupo Financiero Galicia-Einstieg? 16.12.2025 16:04:15

NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätte eine Investition in Grupo Financiero Galicia von vor 10 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Grupo Financiero Galicia-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse NAS Handel mit der Grupo Financiero Galicia-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 25,09 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 398,565 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 15.12.2025 auf 49,87 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19 876,44 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 98,76 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

