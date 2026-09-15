NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Grupo Financiero Galicia-Investment von vor 5 Jahren verdient

Bei einem frühen Grupo Financiero Galicia-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurde das Grupo Financiero Galicia-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 11,02 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Grupo Financiero Galicia-Papier investiert hätte, befänden sich nun 90,744 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Grupo Financiero Galicia-Aktie auf 42,96 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 898,37 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 289,84 Prozent zugenommen.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at