NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Grupo Financiero Galicia verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Grupo Financiero Galicia-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers betrug an diesem Tag 37,05 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 269,906 Grupo Financiero Galicia-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers auf 17,38 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 690,96 USD wert. Damit wäre die Investition 53,09 Prozent weniger wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at