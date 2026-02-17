NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Grupo Financiero Galicia-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Grupo Financiero Galicia-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Grupo Financiero Galicia-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 58,80 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 17,007 Grupo Financiero Galicia-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs des Grupo Financiero Galicia-Papiers auf 45,98 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 781,97 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 21,80 Prozent.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

