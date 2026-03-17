NASDAQ Composite Index-Titel Grupo Financiero Galicia-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Grupo Financiero Galicia von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Grupo Financiero Galicia-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Grupo Financiero Galicia-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Grupo Financiero Galicia-Papier an diesem Tag 58,30 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 171,527 Grupo Financiero Galicia-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.03.2026 7 008,58 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 40,86 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 29,91 Prozent verringert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at