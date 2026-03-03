Hancock Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hancock-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das Hancock-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Hancock-Aktie bei 25,00 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 4,000 Hancock-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 02.03.2026 auf 66,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 267,60 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 167,60 Prozent.
Zuletzt verbuchte Hancock einen Börsenwert von 5,56 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
