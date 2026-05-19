NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hancock-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Hancock-Investment gewesen.

Vor 5 Jahren wurde das Hancock-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 49,08 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 203,749 Hancock-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Hancock-Aktie auf 66,14 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 475,96 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 34,76 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Hancock belief sich zuletzt auf 5,20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at