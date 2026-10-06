NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hancock-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Hancock-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Hancock-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete die Hancock-Aktie bei 48,25 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Hancock-Papier investiert hätte, befänden sich nun 20,725 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 516,68 USD, da sich der Wert eines Hancock-Anteils am 05.10.2026 auf 73,18 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +51,67 Prozent.

Hancock markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,88 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at