NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Hancock-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 23,58 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in Hancock-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 424,088 Hancock-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 69,74 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 29 575,91 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 195,76 Prozent gesteigert.

Am Markt war Hancock jüngst 5,74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at