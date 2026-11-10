Hancock Aktie
WKN: 919175 / ISIN: US4101201097
|Lohnender Hancock-Einstieg?
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10.11.2026 16:03:50
NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 10 Jahren eingebracht
Am 10.11.2016 wurde das Hancock-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 37,50 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,667 Hancock-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Hancock-Aktie auf 73,28 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,41 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 95,41 Prozent.
Jüngst verzeichnete Hancock eine Marktkapitalisierung von 5,70 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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