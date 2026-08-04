NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Hancock gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hancock-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Hancock-Anteile bei 44,18 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 22,635 Hancock-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Hancock-Papiers auf 77,76 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 760,07 USD wert. Das entspricht einem Plus von 76,01 Prozent.

Der Hancock-Wert an der Börse wurde auf 6,26 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at