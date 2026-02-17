NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 3 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hancock-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Hancock-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 50,85 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Hancock-Aktie investierten, hätten nun 19,666 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Hancock-Aktie auf 71,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 399,41 USD wert. Das entspricht einem Plus von 39,94 Prozent.

Zuletzt verbuchte Hancock einen Börsenwert von 5,94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at