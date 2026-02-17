Hancock Aktie
NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 3 Jahren eingefahren
Vor 3 Jahren wurde das Hancock-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 50,85 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Hancock-Aktie investierten, hätten nun 19,666 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Hancock-Aktie auf 71,16 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 399,41 USD wert. Das entspricht einem Plus von 39,94 Prozent.
Zuletzt verbuchte Hancock einen Börsenwert von 5,94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
