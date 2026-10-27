Hancock Aktie
WKN: 919175 / ISIN: US4101201097
|Langfristige Anlage
|
27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hancock-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 33,05 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Hancock-Aktie investiert hat, hat nun 30,257 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 72,96 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 207,56 USD wert. Mit einer Performance von +120,76 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Hancock war somit zuletzt am Markt 5,85 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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