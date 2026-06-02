NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Hancock-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Hancock-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 54,28 USD wert. Bei einem Hancock-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,423 Hancock-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.06.2026 auf 67,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 240,60 USD wert. Damit wäre die Investition 24,06 Prozent mehr wert.

Der Hancock-Wert an der Börse wurde auf 5,52 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at