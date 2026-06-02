Hancock Aktie
WKN: 919175 / ISIN: US4101201097
|Hancock-Investition im Blick
|
02.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hancock von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Hancock-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 54,28 USD wert. Bei einem Hancock-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 18,423 Hancock-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 01.06.2026 auf 67,34 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 240,60 USD wert. Damit wäre die Investition 24,06 Prozent mehr wert.
Der Hancock-Wert an der Börse wurde auf 5,52 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!