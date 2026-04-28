Hancock Aktie

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WKN: 919175 / ISIN: US4101201097

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Frühe Investition 28.04.2026 16:04:24

NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hancock-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Hancock eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Hancock-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 25,99 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 384,763 Hancock-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 26 025,39 USD, da sich der Wert eines Hancock-Anteils am 27.04.2026 auf 67,64 USD belief. Die Steigerung von 10 000 USD zu 26 025,39 USD entspricht einer Performance von +160,25 Prozent.

Der Marktwert von Hancock betrug jüngst 5,45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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