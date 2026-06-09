NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hancock-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hancock-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Hancock-Papier via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Hancock-Anteile bei 41,51 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Hancock-Papier investiert hätte, hätte er nun 240,906 Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.06.2026 gerechnet (68,97 USD), wäre die Investition nun 16 615,27 USD wert. Mit einer Performance von +66,15 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Hancock bezifferte sich zuletzt auf 5,64 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at