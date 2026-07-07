Hancock Aktie
WKN: 919175 / ISIN: US4101201097
|Hancock-Anlage
|
07.07.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hancock-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Hancock-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Hancock-Anteile bei 39,73 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,517 Hancock-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 06.07.2026 auf 75,05 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 188,90 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 88,90 Prozent gesteigert.
Hancock wurde am Markt mit 6,06 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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