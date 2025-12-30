NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hancock von vor 5 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Hancock eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Hancock-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende standen Hancock-Anteile an diesem Tag bei 33,67 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Hancock-Aktie investiert, befänden sich nun 29,700 Hancock-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Hancock-Aktie auf 64,70 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 921,59 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 92,16 Prozent angezogen.

Hancock war somit zuletzt am Markt 5,45 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at