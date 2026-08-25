Hancock Aktie

Hancock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 919175 / ISIN: US4101201097

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Profitable Hancock-Investition? 25.08.2026 16:03:38

NASDAQ Composite Index-Titel Hancock-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hancock von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Hancock-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Hancock-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 62,68 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1 000 USD in die Hancock-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 15,954 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 194,32 USD, da sich der Wert eines Hancock-Anteils am 24.08.2026 auf 74,86 USD belief. Mit einer Performance von +19,43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Hancock erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 6,06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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